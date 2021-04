La primavera non sboccia in Calabria: in Sila nevica, piove sul resto della regione

Questa primavera 2021 non vuole proprio sbocciare in Calabria. Dopo il clima freddo avvertito in questi giorni, anomalo per questo periodo dell’anno, oggi in Sila e sulle principali località turistiche della montagna calabrese è tornata la neve.

Un’instabilità diffusa dovuta ad una perturbazione atlantica con il contributo di aria artica che in questi giorni colpisce la regione.

Questa mattina erano già caduti circa quindici centimetri di neve sulle vette di monte Curcio, monte Botte Donato e monte Scuro a circa 1800 metri sul livello del mare. Nevica anche sui i villaggi turistici della Sila Catanzarese e Crotonese.

Su quasi tutto il resto della regione invece piove. Precipitazioni abbondanti si registrano su tutto il cosentino e sulla fascia ionica. Delle grandinate, invece, si sono abbattute sul versante tirrenico.