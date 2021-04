Trasportava in un fugone giocattoli e altri prodotti non a norma: denunciato commerciante cinese

Oltre 2.700 articoli di vario genere destinati alla vendita, tutti privi del previsto marchio “CE”, oppure con marchio “CE” contraffatto, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina.

Il sequestro non è avvenuto in un negozio ma bensì nel corso di un controllo alla circolazione stradale. I militari cirotani, piazzati nella mattinata di ieri in un posto di blocco, hanno fermato un Fiat “ducato” guidato da un cittadino cinese. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno scoperto nel retro del furgone un consistente carico di articoli di vario genere e molti i giocattoli per bambini ritenuti pericolosi, alcuni dei quali contenenti componenti elettroniche prive delle relative certificazioni di garanzia.

Tutta la merce è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno denunciato il venditore ambulante per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. All’uomo, inoltre, è stata eleva una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.