Tragedia a Paravati, pensionato cade dalle scale e muore

Tragedia a Paravati, frazione di Mileto, nel vibonese, dove un uomo ha perso la vita a causa di una caduta dalle scale. Il fatto risale a ieri pomeriggio e vittima è un 68enne pensionato del posto, A.M. le sue iniziali.

Da quanto appreso l’uomo era in casa dove stava guardando la tv, in particolare l’incontro di calcio tra la Juventus e l’Atalanta, quando ha deciso di scendere in cantina per prendere della legna per il caminetto.

Risalendo al piano superiore, però, per cause ancora da accertare, è caduto ferendosi alla testa. L’ipotesi è che possa aver avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al pensionato, ed i carabinieri per gli accertamenti di competenza.