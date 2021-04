Scommesse Ligue 1: le quote sulla vincente

Negli ultimi anni, la Ligue 1 non è stata certo una delle leghe più entusiasmanti d’Europa. All’inizio di ogni stagione, il campionato sembrava terminato dopo le partite iniziali con un unico vincitore designato: il PSG. Dopo aver vinto la Ligue 1 2019/2020 a causa dello stop al campionato per Covid-19, la nuova stagione è iniziata nello stesso solco di quella precedente.

Tuttavia, sembrerebbe che la stagione 2020/2021 possa riservare qualche sorpresa a tutti gli appassionati del calcio francese. Nonostante il PSG rimanga la squadra favorita attualmente non è in prima posizione e si sta giocando il titolo con altri team a pari punti. Vediamo nel dettaglio le quote e i pronostici per questo finale di stagione di Ligue 1.

Come anticipato nell’introduzione di questa guida, la situazione in Ligue 1 è davvero clamorosa. Dopo anni di dominio assoluto del PSG (un po’ com’è successo in Italia con la Juve..) le altre squadre hanno trovato il coraggio di affrontare il campione incarica e dire la propria nel corso della stagione.

Infatti, è il Lille in prima posizione con ben 3 punti di distacco dalla seconda classificata che è proprio il PSG. Nelle ultime 5 partite, le due squadre hanno avuto un andamento più o meno simile con il PSG che ha ottenuto 9 punti sui 15 disponibili mentre il Lille 8 punti sui 15 disponibili.

A seguire troviamo il Monaco, l’unica squadra in questi anni a tenere veramente testa al dominio incontrastato dai campioni di Francia. Il Monaco dista solamente un punto dal PSG ed è un punto avanti alla quarta in classifica, il Lione.

Nonostante questa situazione di classifica, il PSG rimane sicuramente la squadra candidata a diventare di nuovo campione di Francia. Tuttavia, la Ligue 1 potrebbe riservare più di una sorpresa in questo finale di stagione. Il team di Neymar e M’Bappé è anche tra le favorite per la vittoria della Champions League.

Adesso che sappiamo qual è la classifica della Ligue 1, quali sono le quote dei bookmaker? La maggior parte di loro non considera il PSG tra le scommesse antepost perché sembrerebbe che i campioni di Francia abbiano ancora tutte le carte in tavola per confermarsi anche quest’anno. Pertanto, le quote partono dall’attuale prima in classifica, il Lille, che è quotata a 1.65. La quarta classificata, il Lione, è quotata a 3.65. Mentre, il Monaco, nonostante sia ad una sola lunghezza dal PSG, ha una quota più alta del Lione: 4.50.

Tutte le altre squadre hanno quote da capogiro che superano i 500.00. Tra queste ricordiamo il Marsiglia, il Metz, il Lens e il Montpellier.

Dove scommettere sulla Ligue 1?

Anche in Ligue 1 troverai la maggior parte delle scommesse che hai incontrato in altre competizioni e campionati in giro per l’Europa e nel mondo. Continua a leggere per scoprire brevemente di quali tipologia di puntata di tratta.

La scommessa antepost vincente ti consente di pronosticare correttamente la squadra che finirà prima in classifica al termine della stagione. Il campionato 2020/21 di Ligue 1 è particolarmente competitivo e a poche giornate dal termine non sembra ancora essere chiaro se il PSG si riconfermerà campione o meno.

Probabilmente la più famosa tipologia di scommessa è quella che ti consente di pronosticare quale delle due squadre otterrà la vittoria oppure se la partita terminerà in pareggio. Queste tipologie di scommesse sono indicate con il tradizionale 1X2 e sarà possibile anche utilizzare la doppia chance, aumentando le tue opportunità di vincere.

Con la scommessa “Over e Under” avrai modo di prevedere quanti gol saranno segnati in uno o più match. In questo caso, è molto importante che tu consideri la capacità offensiva delle squadre in campo, la loro posizione in classifica e il loro stato di forma.

Infine, tra le tante tipologie di scommesse che troverai nel campionato di Ligue 1 c’è anche il “Goal/No Goal”. Con questa scommessa, il tuo obiettivo è pronosticare se la squadra di casa oppure quella in trasferta, sarà in grado di segnare almeno un goal durante i tempi regolamentari.