Comune di Vibo: “salta” il posto di Franca Falduto, nominato un nuovo assessore all’istruzione

Al Comune di Vibo Valentia è “saltata” la poltrona di Franca Falduto. Il sindaco Maria Limardo, con proprio decreto, ha infatti revocato le deleghe alle Politiche Sociali e all’Istruzione all’ormai ex assessore.

Il “rimpasto” della giunta sarebbe stato giustificato come “una migliore riorganizzazione dei servizi amministrativi”ma, in realtà, la motivazione non sarebbe stata ben chiarita. Secondo voci di corridoio, da tempo, nel palazzo comunale erano però ben evidenti le divergenze tra la Limardo e la Faldutto.

Il primo cittadino di Vibo, dopo la revoca, ieri ha nominato come nuovo tecnico Rosamaria Santacaterina.

La neo insignita che si occuperà di: Pubblica Istruzione e servizi connessi al diritto allo studio; Assistenza scolastica; Comunità educativa; Rapporti con le Università e con gli altri enti di istruzione; Politiche e progettualità comunitarie e rapporti internazionali; Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; Politiche per persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; Pianificazione ed attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (Pac); Immigrazione e politiche di integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale; Politiche di cooperazione; Banca del tempo; T.S.O.

Vengono dunque contemporaneamente implementate le deleghe dell’assessore Michele Falduto. La delega all’Autismo, invece, rimane al sindaco.