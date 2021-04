Lamezia. Avvertimento ad esponente di ‘ndrangheta: bomba davanti casa

Un’indagine è stata avviata in seguito ad un atto intimidatorio registrato a Lamezia Terme nei giorni scorsi. Questa volta “l’avvertimento” non è per un politico o per un imprenditore ma bensì per un noto esponente delle cosche di ‘ndrangheta.

Nel dettaglio, ignoti hanno lasciato una bomba davanti casa dell’uomo, che abita nella città della Piana. L’ordigno, fortunatamente, non è esploso e l’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso per verificare la dinamica dei fatti, chi ad esempio possa aver posizionato il tutto, e raccogliere gli elementi utili a fare piena luce sull’accaduto.

Per gli inquirenti l’ipotesi più accredita, comunque, pare rimanga proprioa quella che si tratti - come dicevamo - di un chiaro avvertimento. La “vittima designata”, nota alle forze dell’ordine, avrebbe anche parenti stretti in carcere.