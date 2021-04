Impatto tra due auto sulla statale 106, il bilancio è di due feriti gravi

Un altro incidente stradale sulle arterie calabresi in questo terzo weekend di aprile. Dopo quello avvenuto proprio oggi a Catanzaro, che è purtroppo costato la vita ad un 22enne (QUI), il bilancio è ora ed invece di altre due persone rimaste ferite sulla statale 106, Radd Jonica, nel territorio di Corigliano Calabro, nel cosentino.

Il sinistro - le cui cause sono ancora in corso accertamento - ha coinvolto due autovetture, un’Audi ed una Lancia Y, con la prima che ha finito la sua corsa oltre il guardrail, per poi scavalcare e rimanere bloccata su un muretto che delimita il piazzale di un’attività commerciale.

Nell'impatto le due persone sono rimaste gravemente ferite e prontamente soccorse dai sanitari del 118.

Sul posto anche le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, i Carabinieri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto, piuttosto trafficato.

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità è stato istituito un senso unico alternato nel tratto della 106 interessato dal sinistro.