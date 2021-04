Zagarise piange la prima vittima di Covid-19, morto 82enne

Sembrava aver superato la fase critica ed era stato trasferito in un altro reparto, ma l’uomo di 82 anni di Zagarise con il Covid-19 non ce l’ha fatta. È deceduto nelle scorse ore nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per gravi complicanze.

La comunità piange così la sua prima vittima del Sars-CoV-2, che in questi giorni sta affrontando un rapido aumento di contagi. Così il sindaco, Domenico Gallelli, ha deciso di avviare lo screening di massa su tutta la popolazione. Al momento nel territorio comunale i positivi sono 19.