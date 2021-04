Pallamano, positivi tra le fila della Fidelis Andria. Rinviata la gara

È stata rinviata la partita tra la Pallamano Crotone e la Fidelis Andria. La decisione è stata presa a seguito della scoperta di positivi tra le fila della formazione pugliese.

La federazione comunicherà la data del recupero della gara. Antonio Cusato, allenatore della Pallamano Crotone, ne ha approfittato per far disputare una partita in famiglia dagli alti ritmi.

Il calendario rimane inviariato e la squadra pitagorica da lunedì inizierà a preparare la prossima partita che giocherà il prossimo 25 aprile sul campo del Serra Fasano.