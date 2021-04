Catanzaro: perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro. Morto 22enne

Ancora una tragedia sulle strade calabresi. Un ragazzo di 22 anni è deceduto sul colpo dopo l’incidente che si è verificato in via Izzi de Falenta nella zona Sud di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, il ragazzo che era alla guida di una Panda ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di delimitazione dell'aiuola spartitraffico.

A causa dell'impatto il veicolo ha preso fuoco e non ha lasciato scampo al 22enne. All’arrivo dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatarne la morte, il corpo del ragazzo è stato risposto all'interno dell'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il sito in attesa del soccorso stradale che ha rimosso l’auto. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e la polizia locale per la viabilità.