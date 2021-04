Covid in Calabria, altri 472 casi. In terapia intensiva ricoverate 50 persone

Sono 472 i nuovi positivi di oggi, sabato 16 aprile. Contagi quasi in linea con i dati di ieri, quando il bollettino ha registrato 432 casi (QUI). Continua a crescere il numero di decessi, in 24 ore sono decedute 6 persone, ma da inizio pandemia il numero dei decessi è 932. Da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 54.489.

È sempre la provincia di Cosenza a registrare più contagi con i suoi 184 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+126), Catanzaro (+96), Crotone (+51), Vibo Valentia (+15).

Oggi il numero di guariti nelle ultime 24 ore, 537, supera quello dei nuovi casi. In totale le persone guarite sono 39.856.

Sono 13.189 (+184) i casi che si trovano in isolamento domiciliare, nei reparti ordinari si trovano 453 persone e il dato dei ricoveri è in calo, dato che nell’ultima giornata sono uscite dai reparti Covid 21 persone. In terapia intensiva si trovano invece 50 persone, con un incremento di 5 posti letto.

Il maggior numero di persone guarite si registra a Cosenza (+199), dove inoltre si registra una flessione del numero dei posti letto occupati (-23). È sempre il Cosentino a registrare più decessi (+5), mentre nel Catanzarese 80 persone sono in isolamento domiciliare.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 18.687, i nuovi positivi sono 126. Attualmente i casi attivi sono 2.039, di cui 105 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 28 a Gioia Tauro (+2); 10 in terapia intensiva (+1); 18.96 in isolamento domiciliare (+66). I casi chiusi sono 16.648, di cui 16.385 guariti (+57); 263 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 184, ma da febbraio si sono ammalati in 17.720. Attualmente i casi attivi sono 7.093, di cui 102 ricoveri a Cosenza, 35 a Rossano, 16 ad Acri, 21 a Cetraro, 0 all’ospedale dal campo (-23); 18 in terapia intensiva (+1); 6.888 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 10.627, di cui 10.204 guariti (+199); 423 deceduti (+5).

Nel Catanzarese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 96 nuovi casi, ma da inizio pandemia il computo totale è: 8.095. Attualmente i casi attivi sono 2.965, di cui 55 ricoveri a Catanzaro, 12 a Lamezia Terme, 21 al Mater Domini (-4); 19 in terapia intensiva (+2); 2.858 in isolamento domiciliare (+80). I casi chiusi sono 5.130, di cui 5.020 guariti; 110 deceduti.

Nel Crotonese i casi totali sono 4.937, ma i casi delle ultime 24 ore sono 51. Attualmente i casi attivi sono 1.115, di cui 32 ricoveri (-7); 1.083 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 3.822, di cui 3.762 guariti (+19); 60 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 15, ma da inizio pandemia i casi confermati sono 4.674. Attualmente i casi attivi sono 413, di cui 16 ricoveri (+1); 397 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 4.261, di cui 4.185 guariti (+23); 76 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di persone provenienti da altra regione o Stato i casi attivi sono 67, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutto guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.