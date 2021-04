Associazione Valentia, nominato referente territoriale a Catanzaro

È Felipe Salvatore Viapiana il nuovo referente territoriale di Catanzaro dell’associazione Valentia. Dopo aver nominato nelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni, Sant'Eufemia d'Aspromonte e Lamezia Terme oggi l’associazione ha nominato Viapiana.

Queste le prime dichiarazioni del neo responsabile: "Sono da sempre molto legato alle tematiche sociali e territoriali. In questa terra, per anni martoriata e abusata dal malaffare, un barlume di speranza, che questa Associazione porta con sè, può innescare un sano processo di rinascita e di hegeliana presa di coscienza che deve partire dalle forze sane e produttive della Calabria. Dobbiamo essere noi giovani il motore del cambiamento, riappropiandoci di luoghi, di spazi e di idee ponendo le basi per una primavera calabrese memore della propria identità e protesa verso un mondo che muta, si trasforma, trasformando con esso anche i suoi abitanti."