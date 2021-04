Sindaci in tricolore protestano per la sanità a Cosenza: sit-in davanti all’Annunziata

Protesta davanti al Pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Questa volta ad organizzare il sit-in sono i sindaci del cosentino, chiamati a raccolta dal primo cittadino di Cosenza Mario Occhiuto.

Tutti rigorosamente muniti di mascherina e indossando il tricolore, i sindaci chiedono in coro lo sblocco del turnover e l'assunzione di personale, la riconversione del centro vaccinale dell'Esercito in ospedale da campo, considerato l'alto numero di accessi in ospedale di queste settimane, e l'apertura dei posti letto Covid e dei posti di terapia intensiva. Inoltre, viene sollecitata un'accelerazione della campagna vaccinale.

Mario Occhiuto, primo promotore della protesta, ha dichiaro: "Siamo qui per smuovere l'immobilismo che regna sulla sanità calabrese e cosentina in particolare. Abbiamo chiesto da tempo al commissario di provvedere ad alcuni atti, ma ad oggi ancora nulla".