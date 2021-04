Girifalco, muore il padre della Brasilena

Ci ha lasciato all’età di 96 anni “Turùzzu de a gazzoseria”, ovvero il padre della Brasilena. L’imprenditore Salvatore Cristofaro, fondatore dell’Acqua Calabria e della nota ed iconica bevanda al caffè, si è spento nella notte del 15 aprile nel suo paese, a Girifalco, dove l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo con un accorato messaggio di cordoglio.

“Lungimirante. Un imprenditore 2.0 quando il 2.0 non c'era ancora” scrive il Comune sulla propria pagina Facebook, parlando di un personaggio “immenso” e di “un esempio di lavoratore, imprenditore creativo e brillante”. Una storia importante quella dell’azienda tirata su da Cristofato negli anni ‘60, che ha resistito e continua ad essere un punto di riferimento non solo per il territorio, ma anche per i calabresi in Italia e nel mondo.

Numerosi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare all’azienda, visto anche il popolare apprezzamento della bevanda al caffè divenuta, di fatto, un tratto quasi identitario. La Redazione si unisce al dolore dei familiari.