Bovini “fantasma” nell’azienda agricola, scatta una maxi multa

Alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sulle aziende agricole della Piana di Gioia Tauro. Nei giorni scorsi, una nuova attività di controllo è stata eseguita dai militari per garantire il rispetto delle normative e per prevenire e reprimere reati raltivi al lavoro sommerso o in materia ambientale.

In questo quadro, a Serrata, i Carabinieri, con il supporto delle unità specializzate dei carabinieri Forestali del Nipaaf di Reggio Calabria, hanno controllato un fondo agricolo a San Pietro di Caridà, di proprietà di un imprenditore del posto.

A seguito di un’accurata ispezione dell’azienda, sono stati ritrovati setti capi di bovino adulto e quattro vitelli privi dei prescritti marchi auricolari e del bolo endoruminale.

Al proprietario, dunque, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 14 mila euro per le violazioni di mancata apposizione dei sistemi identificativi dei mammiferi e per l’omessa registrazione dell’azienda agricola.