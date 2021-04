Incendio a San Nicola da Crissa, distrutto un impianto di smaltimento rifiuti

Vasto incendio a San Nicola da Crissa. Le fiamme hanno distrutto gli impianti di smaltimento dei rifiuti della cooperativa sociale Stella del Sud, che si trovano nella zona industriale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco ancora impegnati a domare le fiamme. Sul posto sono infatti presenti squadre di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Chiaravalle Centrale.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 18 quando, gli addetti al funzionamento dell’impianto, hanno notato del fumo. Hanno lanciato l’allarme e in attesa dei soccorsi hanno tentato di domare le fiamme che tuttavia, a causa del forte vento, si sono estese a tutto l’edificio.

All’arrivo dei vigili del fuoco si è tentato mettere in sicurezza l’area, ma per l’impianto di smaltimento non c’è stato nulla da fare.

Il fumo, arrivato fino al paese, ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti.