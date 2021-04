Inchiesta a Petilia Policastro, Prefettura sospende vicesindaco e consigliere

Arriva una conferma attesa dopo l’operazione di questa mattina, che ha coinvolto direttamente l’amministrazione di Petilia Policastro. La Prefettura di Crotone infatti ha sospeso il vicesindaco ed un consigliere comunale, entrambi interessati dal divieto di dimora nell'ambito di una indagine della Procura pitagorica e che, stamani, ha portato anche all'arresto del primo cittadino di Petilia (QUI).



Si tratta di Vincenzo Ierardi, attualmente vicesindaco del comune petilino, e di Antonio Curcio, consigliere di maggioranza. Entrambi risultano indagati per peculato e corruzione in atti giudiziari, e per tanto, stando alla Legge Severino (d.l. 235 del 31/12/2012), sono stati sospesi di diritto.