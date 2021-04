Crotone, girava in auto con droga e bilancino: arrestato pregiudicato

Era alla guida della sua vettura come se niente fosse, portando con se una busta con un discreto quantitativo di marijuana. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Volante di Crotone, che nel corso di un comune controllo stradale hanno tratto in arresto un cinquantacinquenne del posto, pregiudicato e con precedenti in materia.

A “tradire” l’uomo i residui di marijuana intravisti dagli agenti sui tappetini dell’auto, ma anche un filtro artigianale riposto in un posacenere. Indizi che, visti i precedenti del soggetto, hanno convinto gli agenti ad effettuare una perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti 35 grammi di marijuana assieme a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Il tutto è stato sequestrato, e l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Visti i precedenti, è stato emesso nei suoi confronti anche un divieto di dimora nel comune di Crotone.