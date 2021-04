Magisano, si incendia veicolo in movimento: nessun ferito

Un incidente fortunatamente senza complicazioni quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di Magisano, lungo la provinciale 52 in località Janò. Una vettura in transito ha preso fuoco mentre era in movimento, subendo diversi e diffusi danni.

Fortunatamente la conducente del mezzo, accortasi del fumo e dell’odore proveniente dal vano motore, ha accostato ed è subito uscita dal mezzo, che da li a poco è stato interessato dall’incendio. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la strada e la vettura. Intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti del caso.