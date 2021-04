Covid. Il bollettino. Nuova flessione dei contagi (+433), altre 5 vittime in 24 ore

Lieve flessione dei casi di coronavirus in Calabria. Nell’intera regione, che nella serata di oggi scoprirà a quale fascia apparterrà nella prossima settimana, si registrano 433 nuovi contagi rispetto a ieri e, purtroppo, 5 vittime.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+170), seguita da quelle di Reggio Calabria (+146), di Catanzaro (+58), di Crotone (+47) e di Vibo Valentia (+12). Effettuati 719.375 tamponi eseguiti su 672.656 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 17.535 (+170): casi attivi 7.113 (116 in reparto; 36 in reparto al presidio di Rossano, 17 a Cetraro e 28 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 17 in terapia intensiva, 6.897 in isolamento domiciliare); 10.423 i casi chiusi (10.005 guariti, 418 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 18.561 (+146) e così distribuiti: casi attivi 1.970 (104 in reparto; 27 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 1.830 in isolamento domiciliare); 16.591 i casi chiusi (16.328 guariti, 263 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.018 (+58) casi attivi sono 2.887 (92 in reparto; 17 in terapia intensiva; 2.778 in isolamento domiciliare); 5.130 i casi chiusi (5.020 guariti, 110 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 4.884 (+47), gli attivi sono 1.081 (39 in reparto; 1.042 in isolamento domiciliare); 3.803 i casi chiusi (3.743 guariti, 60 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono salgono a 4.634 (+12) e gli attivi sono 406 (15 ricoverati, 391 in isolamento domiciliare); 4.237 i casi chiusi (4.162 guariti, 75 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 67 casi attivi e 309 casi chiusi.

ZONA ARANCIONE, SI ATTENDE CONFERMA

Attesa in serata la conferma da parte della Cabina di Regia, che dovrebbe confermare, anche per la prossima settimana, la zona arancione in Calabria. Una conferma che dovrebbe dunque confermare il calo dell'indice Rt, che la scorsa settimana era sceso ad 1,01.

Nel mentre il Governo è al vaglio delle regole per definire le riaperture, che dovrebbero cominciare, sempre da indiscrezioni, dal prossimo 3 maggio. La Calabria attualmente presenterebbe dunque dati da zona gialla, assieme a numerose altre regioni italiane.