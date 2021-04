Distretto del cibo terre Jonico-Silane, adesione di 30 comuni

Sono 30 i comuni del cosentino e del crotonese che hanno aderito al Distretto del Cibo Terre Jonico Silane. Nel corso dell’assemblea dei comuni delle Aree Interne aderenti alla Snai Sila e Presila cosentina e crotonese i territori avranno un ruolo importante.

È quindi emersa la manifestazione di adesione al Distretto per la parte privata e sociale che coinvolgerà imprenditori e organizzazioni. La macchina organizzativa quindi è pronta per mettere in campo un progetto condiviso per sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e promuovere lo sviluppo delle Comunità delle aree rurali.

All’evento, organizzato dal Gal Kroton e dal Gal Sila, hanno partecipato il direttore del Gal Sila Francesco Devuono che ha coordinato i lavori, il presidente del Gal Kroton Natale Carvello, il direttore del dipartimento agricoltura Giacomo Giovinazzo, l’assessore Gianluca Gallo, Pino Gaudio del Crea e Giovanni Soda del Nucleo Valutazione Regione Calabria.

Per i presenti il distretto è uno “strumento utile e fondamentale per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari”.