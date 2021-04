Triparni, scontro frontale sulla provinciale 11. Passeggero estratto dall’auto

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 11 in prossimità dell’abitato di Triparni. Per cause in corso di accertamento, una Hyundai con due persone a bordo, di cui una rimasta incastrata all’interno, ed una Peugeot, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del comando di Vibo Valentia che hanno estratto il passeggero dall’auto e l’hanno affidato alle cure sanitari del 118. I vigili hanno poi messo in sicurezza le vetture e il tratto stradale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.