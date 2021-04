Scalea. In giro in auto nonostante i domiciliari, arrestato

È stato “beccato” in giro per strada nonostante fosse ristretto ai domiciliari. È successo a Scalea dove i militari della sezione radiomobile, impegnati in un controllo, hanno notato l’uomo, un pregiudicato di 40 anni ai domiciliari, alla guida di un’auto nonostante fosse ai domiciliari.

Il 40enne, residente a San Nicola Arcella, è stato bloccato e non ha saputo fornire giustificazioni plausibili e per questo è stato portato in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 40enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, svoltasi nella mattinata di ieri 15 aprile al Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato messo nuovamente ai domiciliari.