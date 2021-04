Omicidio Gigliotti-Lenti, Patitucci condannato all’ergastolo

Ergastolo per il boss Francesco Patitucci. È la decisione dei magistrati della Corte d’Assise di Cosenza nel processo in cui lo stesso è indagato insieme a Franco Pino, condannato a 8 anni di reclusione, per l’omicidio di Marcello Gigliotti (QUI) e Francesco Lenti.

Per i giudici Patitucci è il responsabile di entrambi i delitti, mentre Pino, che aveva respinto le accuse di essere il mandante, è ritenuto responsabile solo di quello di Gigliotti.

Anche la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro si era pronunciata sul duplice omicidio. Il processo in primo grado si era concluso con la condanna a 30 anni di reclusione per Gianfranco Ruà e Gianfranco Bruni.

A seguito del giudizio di primo grado, sia la procura antimafia che i legali degli imputati hanno deciso di presentare appello: per la Procura la pena più giusta sarebbe stata infatti proprio quella dell’ergastolo.

La Corte d’Assise, dopo la camera di consiglio e la requisitoria del procuratore generale che aveva invocato la pena dell’ergastolo ha dichiarato Gianfranco Bruni e Gianfranco Ruà colpevoli dei reati cui erano accusati, ma ha riconosciuto le attenuanti generiche sulle aggravanti confessate e rideterminato la pena in 20 anni di reclusione.