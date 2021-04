Imprese artigiane, dalla giunta regionale 4 milioni di euro per sostegno e sviluppo

Quattro milioni di euro per le imprese artigiane. È quanto ha stanziato la giunta regionale della Calabria per sostenere le aziende dopo aver deliberato una variazione al bilancio di previsione.

L’esecutivo, sempre su richiesta del presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha inoltre approvato lo stanziamento di 2,3 milioni di euro in favore di 16 Comuni colpiti da calamità naturali e dissesti idrogeologici.

I primi 16 Comuni finanziati sono: Rota Greca, Malito, Cassano allo Jonio, Belvedere Marittimo, Amantea, San Lucido, Falconara Albanese, Fuscaldo Marina, Lungro, Cosenza, Tortora, Montalto Uffugo, Martirano, Torano Castello, Fagnano Castello, Acquappesa.

“Gli interventi, a valere sul Pac 2014/2020, riguardano – è riportato nell’atto – la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, le azioni di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico o di erosione”.

Si tratta dunque di “una misura di aiuto finalizzata alla concessione di un contributo in conto interesse, da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da istituti bancari; nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata da Confidi; in un contributo in forma capitale2.

Per quanto concerne i fondi per le imprese artigiane Spirlì ha affermato che “questi quattro milioni sono necessari alle imprese per lo sviluppo e il sostegno delle loro attività”.