Covid. Ritardi nel processare i tamponi: a Rende 300 persone attendono i risultati

Sempre più lunga l’attesa per ricevere l’esito di un tampone molecolare a Rende. Ad oggi sono circa trecento le persone che attendono - da diversi giorni - di sapere se sono positivi o negati al Coronavirus.

In particolare, si tratterebbe cittadini che hanno avuto un contatto diretto con alcuni dipendenti comunali risultati positivi. I tamponi molecolari sono stati effettuati in un drive-in nell'area mercatale della città ma per i risultati, purtroppo, bisogna ancora attendere.

In questi giorni le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), nonostante la carenza di personale, perché gran parte riassegnato ad altri compiti, quali le vaccinazioni, continuano ad eseguire una media di mille tamponi al giorno, ma di questi ne viene processato solo il 50 %.

La situazione viene aggravata inoltre dei guasti di alcuni macchinari della provincia utilizzati per processare i tamponi e l'approvvigionamento discontinuo dei reagenti.

Gin tutta la regione, gli unici laboratori che riuscirebbero a processare a pieno regime sono quello dell'università Magna Graecia di Catanzaro, dove da Cosenza arrivano 160 tamponi al giorno, e il laboratorio all'interno del centro vaccinale dell'Esercito italiano a Vaglio Lise, che processa circa 260 tamponi regolarmente.