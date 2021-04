Covid. La Regione stanzia altri 175 milioni per la sanità

Dalla Regione altri 175 milioni di euro per contenere l’emergenza Covid-19. La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato oggi, con apposita delibera, l’atto conclusivo della riprogrammazione – relativa a risorse Por Fesr Fse 2014/2020 – che prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro per il personale medico, di 60 per la medicina territoriale e di altri 100 per le infrastrutture sanitarie.

«OGNI ASSESSORE HA FATTO SUA PARTE»

«La Giunta – dichiara il presidente Spirlì – ha destinato questi 175 milioni di fondi Por anche grazie al sostegno che ogni assessore ha dato, rinunciando a parte dei fondi europei di competenza per consegnarli alla sanità calabrese. Abbiamo ritenuto importante e necessario intervenire in maniera corposa e forte a favore di un settore che ha bisogno di altri medici, di tecnici, di sanitari e nuove strumentazioni. Una parte importante di questi fondi è per l’assunzione di personale, perché oggi è indispensabile, oltre che serrare i ranghi, averli, i ranghi. Ed è molto importante che siano ampliati sempre di più».