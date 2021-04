Lamezia, protesta del Comitato “Idea scuola” al Comune

Contagi in aumento a Lamezia Terme, problemi di tracciamento e mancanza di comunicazione, per questo motivo il gruppo lametino del Comitato Nazionale Idea Scuola ha organizzato un sit in di protesta davanti al Comune per chiedere garanzie in merito alle scuole del territorio comunale.

I genitori, hanno chiesto certezze a scuola, Asp, dirigenti e organi competenti, dato che non ritengono sicure le scuole del territorio. Con loro anche Mimmo Gianturco, ex consigliere comunale. Dopo qualche ora di attesa, una delegazione è stata ricevuta dal sub-commissario Luigi Guerrieri che ha ascoltato le richieste dei genitori e ha promesso di farsi promotore di un confronto con l’Asp.