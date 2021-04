Non si ferma il contagio in Calabria, altri 560 nuovi positivi. Cinque i decessi

Continua a correre il contagio da coronavirus in Calabria. Nel bollettino di oggi sono stati registrati 560 nuovi casi a fronte dei 540 di ieri (QUI). Sono invece 5 i decessi, per un totale di 921 vittime da inizio pandemia. Invece i casi confermati di Sars-CoV-2 da febbraio sono 53.584.

Ed è sempre il territorio di Cosenza a registrare più casi con 276 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+115), Catanzaro (+88), Crotone (+52) e Vibo Valentia (+29).

Aumentano i casi in isolamento domiciliare, oggi sono 309 per un totale di 12.813 persone che hanno contratto la forma di Covid-19 da curare in casa. Nei reparti ordinari si trovano 474 persone (-2), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 48 pazienti (+4).

I guariti sono 39.328 (+244), mentre i casi attivi sono 13.335.

I casi più numerosi in isolamento domiciliare si trovano nel Cosentino (+263), così come si registra nella provincia bruzia l’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari (+13). Il reggino registra invece 4 vittime e il numero più alto (+84) con Catanzaro (+85) dei guariti.

Nel Catanzarese si assiste invece a un calo di ricoveri (-10).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 18.415, ma i nuovi positivi di oggi sono 115. Attualmente i casi attivi sono 1.898, di cui 101 ricoveri a Reggio Calabria, 27 a Gioia Tauro (-7); 8 in terapia intensiva; 1.762 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 16.517, di cui 16.254 guariti (+84); 263 deceduti (+4).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 276, ma da febbraio il computo totale è a quota 17.365. Attualmente i casi attivi sono 6.988, di cui 116 ricoveri a Cosenza, 37 a Rossano, 19 ad Acri, 28 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+13); 19 in terapia intensiva; 6.766 in isolamento domiciliare (+263). I casi chiusi sono 10.377, di cui 9.963 guariti, 414 deceduti.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 7.960, i nuovi positivi sono 88. Attualmente i casi attivi sono 2.878, di cui 58 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terme, 24 al Mater Domini (-10); 18 in terapia intensiva (+3); 2.768 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 5.082, di cui 4.972 guariti (+85); 110 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 52 ma da inizio pandemia il totale è 4.837. Attualmente i casi attivi sono 1.092, di cui 39 ricoveri (+2); 1.053 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 3.745, di cui 3.685 guariti (+53), 60 deceduti.

Nel Vibonese, dove i nuovi positivi sono 29, il computo totale di casi confermati è 4.631. Attualmente i casi attivi sono 412, di cui 15 ricoveri; 397 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 4.219, di cui 4.145 guariti (+22); 74 deceduti (+1).

Per quanto riguarda le persone affette da Covid provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 67 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.