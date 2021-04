Non si fermano le proteste a Cosenza: occupata anche nella notte la sede Asp, oggi nuovo sit-in

Non sia arrestano le proteste a Cosenza, dove ieri è stata occupata da una decina di cittadini la struttura dell’Asp.(QUI)

I manifestanti, che protestano contro le carenze della sanità pubblica calabrese, nella tarda serata hanno lasciato il tetto della sede dell'Azienda ospedaliera, anch'essa occupata, ed hanno raggiunto un altro gruppo di manifestanti all'Asp di via Alimena. Qui il sit-in di protesta è andato avanti per tutta la notte e i manifestanti, tuttora, non hanno intenzione di desistere.

Il gruppo, riunito nel comitato "Cittadine e cittadine calabresi per la sanità pubblica", tramite i social ha annunciato oggi che andrà avanti ad oltranza.

Un nuovo “ribellione” è stato proclamato per questo pomeriggio. “Alle ore 17 di oggi, invitiamo tutte le persone che stanno dimostrando solidarietà e sensibilità alla causa a partecipare ad un momento di confronto che si terrà davanti alla sede ASP occupata. Ci ritroveremo in via Alimena per rilanciare le prossime mobilitazioni previste per venerdì a Roma al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa 1) alle ore 11 e sabato a Cosenza alle ore 17:30 in piazza Cappello”, scrivono sui gruppi social i manifestanti.

La mobilitazione punta ad arrivare al Governo Draghi e al Ministro Speranza, affinché si accendano i riflettori sui problemi che affliggono da anni la sanità calabrese.