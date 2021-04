Non si fermano le proteste a Cosenza: occupata anche nella notte la sede Asp, domani sit-in a Roma

Non sia arrestano le proteste a Cosenza, dove ieri è stata occupata da una decina di cittadini la struttura dell’Asp.(QUI)

I manifestanti, che protestano contro le carenze della sanità pubblica calabrese, nella tarda serata hanno lasciato il tetto della sede dell'Azienda ospedaliera, anch'essa occupata, ed hanno raggiunto un altro gruppo di manifestanti all'Asp di via Alimena. Qui il sit-in di protesta è andato avanti per tutta la notte e i manifestanti, tuttora, non hanno intenzione di desistere.

Il gruppo, riunito nel comitato "Cittadine e cittadine calabresi per la sanità pubblica", tramite i social ha annunciato oggi che andrà avanti ad oltranza.

Un nuovo grido di “ribellione” è stato proclamato per questo pomeriggio. I partecipanti hanno invitato la cittadinanza a presenziare il presidio. Tanti gli interventi fatti nel corso della manifestazione.

Hanno quindi annunciato di voler spostare la protesta a Roma. Domani una delegazione, alle 11 sarà a nella Capitale per un presidio davanti al Ministero della Salute. Al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedono di prendere “provvedimenti in merito e che le soluzioni siano strutturali, che possano essere apripista per una risoluzione complessiva del problema sanitario non solo in Calabria ma in tutta Italia”.





(ultimo aggiornamento 19:09)