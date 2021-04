Emergenza Covid, al via tavolo tecnico-istituzionale per la provincia di Cosenza

Un tavolo tecnico-istituzionale per la provincia di Cosenza. È emerso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Cinzia Guercio, per discutere della situazione generale, dell’efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e andamento della campagna vaccinale.

Nel corso della riunione Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza, ha detto di aver “ribadito la necessità di coinvolgere e ripristinare un dialogo con i sindaci, coloro che vivono il territorio, ne conoscono le esigenze, le dinamiche sociali, economiche. E non è ammissibile che, dopo più di un anno dall’inizio della pandemia, venga meno un coordinamento con le istituzioni sanitarie e regionali”.

“Finalmente è stato deciso di attivare un tavolo tecnico-istituzionale, più volte richiesto e mai attivato dalla Regione Calabria, per tutta la provincia di Cosenza, per confrontarci sull’emergenza Covid e le problematiche che stanno emergendo. Il commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, e il commissario dell’Azienda ospedaliera, Isabella Mastrobuono, hanno dato la propria disponibilità e nelle prossime ore insieme al presidente della Conferenza dei sindaci Flavio Stasi saranno decisi tempi e modalità”, ha concluso Iacucci.