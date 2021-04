Catanzaro Lido: in casa e in auto con dosi di cocaina, marijuana e hashish. Arrestato

È stato “pizzicato” in auto con 8 involucri contenenti marijuana, 10 involucri contenenti hashish e 18 contenenti cocaina e 300 euro di piccolo taglio. Per questo motivo un uomo di 34 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo a Catanzaro Lido, gli agenti delle volenti dell’Upgsp della Questura hanno fermato il 34enne che si è mostrato insofferente e nervoso. Nel corso dell’attività gli agenti hanno sentito un odore penetrante che faceva presumere la presenza di sostanza stupefacente.

Da qui la decisione di fare una perquisizione veicolare a seguito della quale hanno trovato gli involucri di sostanze nascoste in vari punti dell’abitacolo e dentro diversi contenitori, un pacchetto di caramelle, di sigarette e un sacchetto di stoffa.

I poliziotti hanno poi fatto una perquisizione domiciliare durante la quale gli agenti hanno trovati sul top della cucina, 5 involucri termosaldati contenenti droga: una bustina con all’interno marijuana, una bustina con hashish e tre con cocaina.

Tutta la droga è stata sequestrata e sottoposta ad esame qualitativo che ha permesso di accertarne la natura: marijuana per un peso complessivo lordo di 55,42 grammi; hashish per un peso complessivo di 52,67 grammi; cocaina per un peso complessivo di 9,47 grammi.

L’uomo, con precedenti per furto e ricettazione, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, portato nel carcere di Crotone.