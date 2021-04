Arriva a Villapiana il web tour della campagna del Moige

Arriva domani a Villapiana il web tour di “Giro dell’Italia: Centro Mobile di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo”. Si tratta della tappa della campagna nazionale di formazione all’uso consapevole dei devices e della rete internet, promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori.

Così nell’Istituto Comprensivo "G.Pascoli" si terrà l’Open Digital Day, una mattinata dedicata alla prevenzione dai cyber risk. Parteciperanno per un saluto istituzionale: Ersilia Susanna Capalbo, Dirigente scolastica; Rita Portulano, Assessore Comune di Villapiana; Elisabetta Scala, Vicepresidente del Moige e Assunta Bonofiglio, Docente referente dell’iniziativa.

Il progetto “Giro dell’Italia: Centro Mobile di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo” coinvolgerà: 100 scuole primarie e secondarie di I e II grado; 25.000 studenti in attività di sensibilizzazione e formazione; 500 Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale, formati per essere un punto di riferimento all’interno della scuola; 4.000 docenti formati tramite piattaforma online e incontri a scuola; 50.000 genitori degli studenti informati attraverso il materiale didattico dedicato.

SArà promossa una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all’utilizzo improprio del web, con particolare riferimento al fenomeno delle ‘fake news’ e dei cyber-risk.

La campagna sta coinvolgendo 100 scuole primarie e secondarie di I e II grado in azioni di formazione. Tra queste, anche Casali del Manco.