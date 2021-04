Troppi attacchi sui social, l’amministrazione comunale di Cassano valuta querela

Troppe offese sui social. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Cassano Allo Ionio ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di querelare i responsabili di questi commenti per tutelare l’immagine dell’ente ionico.

“La decisione - è scritto in un comunicato - è scaturita dalle recenti esternazioni di taluni, rivelatesi virali sui social, che l’esecutivo ritiene diffamanti, volte a offenderne e screditarne la reputazione e l’onorabilità. Soprattutto gli effetti risonanti e diffusi di tali azioni, che sono state provocate da notizie su fatti e circostanze, afferenti alle modalità di affidamento di alcuni servizi pubblici, propagate in maniera quantomeno distorta e che, inevitabilmente ed impropriamente, si riverberano sull'Istituzione, hanno determinato tale scelta”.

“Visto che i messaggi in questione hanno avuto un evidente carattere diffusivo nel senso che incidono direttamente sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività travalicando l’esimente del diritto di critica, in quanto come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidato lo stesso non può trasformarsi in gratuiti attacchi personali, la giunta comunale, in assenza di un ufficio legale in seno all’ente, ha deciso di trasmettere gli atti ad un avvocato per valutare se sussistono i presupposti per presentare querela a tutela dell’ente, individuando come legale di fiducia, Roberto Laghi del Foro di Castrovillari. La deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata trasmessa al Responsabile degli affari generali per dare attuazione”.