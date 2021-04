Ampliamento discarica Scala Coeli, Legambiente presenta nuovo ricorso al Tar

Nuovo ricorso contro la discarica di Scala Coeli per Legambiente. L’associazione ha infatti presentato il ricorso al Tar della Calabria per disporre una verifica “per accertare se il sito, con tutte le criticità che presenta, possa ricevere l'ampliamento della discarica e nello specifico se gli ultimi interventi, disposti dal commissario ad Acta, Giuseppe Bruno, per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, siano giustificati da una effettiva necessità d'urgenza e se non rappresentino invece, una anticipazione dell'ampliamento ed interferiscano con il demanio idrico e la regimentazione delle acque, arrecando danno e modificando in maniera irreversibili lo stato dei luoghi”.

Così in una nota congiunta, il presidente nazionale Stefano Ciafani, la presidente regionale Anna Parretta ed il presidente del Circolo “Nicà” di Scala Coeli, Nicola Abruzzese, scrivono che “la battaglia contro l'ampliamento della discarica di Scala Coeli continuerà senza tregua, così come sarà costante e continua l'azione di Legambiente, a tutti i livelli, nel cercare di cambiare in meglio la regione. L' economia circolare dei rifiuti insieme ad uno stile di vita più sostenibile sono l'unica strada da percorrere per una modernità rispettosa dell'ambiente”.