Vibo Valentia ha un nuovo Prefetto: è Roberta Lulli

Il neo Prefetto Roberta Lulli

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di ieri, mercoledì 14 aprile 2021, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato – tra l’altro – le nomine a Prefetto e i conferimenti di incarichi a Prefetti già nominati.

Per la Calabria, ma in particolare per la Prefettura di Vibo Valentia, è arrivata la nomina del neo Prefetto Roberta Lulli, che andrà a sostituire Francesco Zito, che è stato a sua volta destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Alessandria

Nata a Roma il 22 aprile 1965, Roberta Lulli, è Laureata in Giurisprudenza ed ha seguito un corso presso l'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE).

Da Vice - Prefetto ha svolto ultimamente le funzioni di Capo dell’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno.

Un profilo professionale di tutto rispetto quello del neo Prefetto di Vibo che è stata insignita con DPR dell’onorificenza di Cavaliere (2003) ed Ufficiale (2005).

In passato, inoltre, è stata Presidente della Commissione per la gestione straordinaria del Comune di Borgia.