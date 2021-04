Incidente sulla 106. Auto in un canalone a Passovecchio: in due estratti dalle lamiere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ennesimo incidente sulla stradale statale 106 a Crotone. Questa volta si tratta di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in località Passovecchio, in prossimità della zona commerciale Parco dei Fiori.

L’auto, una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada ed è precipitata in un canalone di scolo intrappolando al suo interno la conducente e il suo papà, che viaggiava sul lato passeggero.

Allertati da una chiamata alla sala operativa, sono prontamente intervenuti sulposto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, la situazione si sarebbe presentata parecchio critica vista la posizione dell’autovettura nel canalone.

I pompieri, con l’ausilio anche di scale e con non poca fatica, hanno estratto dal mezzo la donna, M.A.C., di 51 anni, e poi l’anziano, C.C., di 87 anni, entrambi di Crotone.

I due malcapitati, che hanno riportato diverse ferite, sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati presso l’’ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto anche la polizia stradale ed i carabinieri per i rilievi del caso.