‘Ndrangheta in Toscana, tripla inchiesta della Dda di Firenze

In contemporanea con il blitz scattato nel catanzarese contro la cosca dei Gallace (QUI), un’altra operazione è stata portata a termine, e che coinvolge anche qui il clan di Guardavalle, dai carabinieri di diverse articolazioni della Toscana, in particolare tra Firenze, Livorno e l’area del Valdarno.

In questo contesto, i militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, danno dato esecuzione a tre distinte ordinanze di custodia cautelare in relazione ad altrettante indagini che sono collegate tra loro e che riguardano anche in questo caso il narcotraffico internazionale ma anche l’estorsione e l’illecita concorrenza, oltre che reati in materia di inquinamento ambientale, tutti aggravati sia dall’agevolazione che dal metodo mafioso, a favore delle potenti cosche della ‘Ndrangheta calabrese.

L'attività in Toscana, come dicevamo, è a sua volta connessa all’altra operazione in corso e a cura della Dda di Catanzaro, finora si è così giunti all’arresto di 23 persone ed al sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni.

I dettagli su queste indagini verranno forniti in una conferenza che sarà tenuta, alle 11, dal Procuratore Capo di Firenze.