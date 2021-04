Statale 106, Barbuto (M5S): “Lavoro per nuova strada nel crotonese procede spedito”

Nella giornata di ieri la parlamentare Elisabetta Barbuto ha partecipato ad un incontro con i sottosegretari Giancarlo Cancelleri e Dalila Nesci, assieme alla Provincia di Crotone rappresentata dal presidente facente funzione Simone Saporito, per “dare una svolta decisiva” al progetto della statale 106 nel territorio crotonese.

“Circa tre anni fa” spiega la Barbuto ricordando il suo primo incontro con l’Anas, “mi trovai di fronte ad un panorama a dir poco sconsolante”. Questo perché “i fondi stanziati sulla vecchia sede stradale, infatti, erano destinati esclusivamente ad operazioni di project review”, che avevano stravolto e fatto scomparire “i vecchi megalotti che ci avevano fatto sognare nei primi anni del 2000”.

Secondo la parlamentare pentastellata, dopo questo incontro – che segue quello in cui è stato confermato il tratto Sibari-Rossano – si procederà alla nuova progettazione dei tracciati per una strada di categoria B, che completerà il tratto da Sibari a Simeri, passando dunque per Crotone. Prossimo appuntamento per il 22 aprile, quando verranno illustrate le nuove tappe dei lavori.