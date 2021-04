È tempo di cambiamenti? Organizza al meglio il tuo trasloco

Quando si deve traslocare in una nuova città o addirittura in un’altra nazione, bisogna organizzare tutto al meglio e avere la possibilità di portare con sé tutto il necessario. Vediamo quindi insieme alcuni consigli su come affrontare il proprio trasloco: dalla preparazione dei bagagli, come lasciare la vecchia abitazione e a come predisporre il viaggio con il proprio animale domestico.



Come organizzare i propri bagagli?

Innanzitutto, cominciamo col riempire i nostri bagagli di tutto l’occorrente: maglioni, t-shirt, pantaloni, capi d’abbigliamento e accessori. A tal proposito dobbiamo ricordarci di un consiglio prezioso: arrotolare i vestiti da mettere nelle valigie fa risparmiare molto spazio!

Per gli abiti che solitamente appendiamo nell’armadio, va benissimo riporli nelle scatole guardaroba, con dei teli per proteggerli. Se avete terminato di inserire tutti i capi di abbigliamento nelle valigie, utilizzate quello spazio per qualsiasi altro oggetto, come per esempio i vostri gioielli, i libri, beauty da viaggio oppure anche le console dei videogiochi.

E ricordiamoci infine di non lasciare mai mezze vuote le nostre valigie e di non sprecare il loro spazio.



Come fare con il proprio animale?

Non possiamo separarci dai nostri amici animali, perciò è fondamentale organizzare il loro trasporto nel modo efficiente e più sicuro possibile. A tal proposito, può essere molto utile contattare enti o società che si occupano di spedizioni di animali, per poter viaggiare con il nostro animale rispettando tutte le norme previste e in serenità.

Queste aziende specializzate nel trasporto degli animali nascono prima di tutto grazie all’affetto che provano per i nostri amici a quattro zampe e di conseguenza, con l’obiettivo di curare il loro viaggio nei dettagli e nelle migliori condizioni. Un viaggio confortevole per il nostro animale non gli permetterà di subire alcun trauma e i padroni non avranno alcuna preoccupazione.

Cosa lasciare nella vecchia abitazione?

Ci sono cose che non sono dei veri e propri ricordi e si possono lasciare nella vecchia casa al nuovo inquilino che ci abiterà. Per esempio, si possono ormai rivendere, regalare o gettare vecchi abiti che vengono utilizzati solo per casa, magari rovinati e strappati. Lo stesso vale per gli oggetti, come giornali oppure cd e dvd che non si ha mai il tempo di valutare e di cui ci si deve liberare durante un trasloco.

Alcuni oggetti invece si può pensare di sostituirli, e questa rappresenta una buona occasione per farlo, per esempio se il materasso che avete nella vecchia abitazione non è dei migliori, senza pensarci troppo si lascia nella casa e se ne acquista uno nuovo. Ma anche molti elettrodomestici, come ad esempio la lavastoviglie oppure piccoli elettrodomestici per la cucina .

Un cambiamento così importante porterà buone cose e implicherà l’inizio di una nuova vita piena di novità, per questo bisogna vivere al meglio questa esperienza. Si inizia dividendo il vecchio dal nuovo proprio con il trasloco ed è possibile affrontarlo con serenità e poco stress, seguendo tutti i consigli appena annotati.