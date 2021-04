Sellia Marina, cadavere di 50enne trovato in un’abitazione

Non lo vedevano da alcuni giorni per questo hanno lanciato l’allarme. Così i carabinieri di Sellia Marina hanno effettuato un controllo a casa e qui l’amara scoperta: l’uomo era morto.

I militari hanno dunque trovato il cadavere in stato di decomposizione di un 50enne originario di Sersale. Sul posto, oltre ai carabinieri, è anche il magistrato della Procura della Repubblica che ha disposto l’autopsia per accertare le cause effettive del decesso.