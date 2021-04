Cotronei. Il Circolo di FdI denuncia: “Struttura Asp fatiscente e poco sicura”

“La situazione di deterioramento è ai limiti dell’indecenza umana”, questo è quanto denuncia Fratelli d’Italia di Cotronei riguardo lo stabile dell’ASP di Crotone ubicato in via Catoso n.18 a Cotronei.

In particolare, Francesco Urso, neo consigliere comunale FdI, e Andrea Guarascio, referente del partito nella cittadina, evidenziano che “Ci troviamo davanti ad un edificio con carenze sia strutturali che dal punto di vista igienico-sanitarie, diventato quasi privo di accesso per le persone disabili in quanto la rampa è pericolante ed impedisce gli spostamenti e la fruizione dei servizi. La pavimentazione risulta essere gravemente compromessa rendendo difficile camminare e sostare nel luogo adiacente l’ingresso.”

Per Urso e Guarascio preoccupa anche “l’assenza di sistemi di allarme, di videosorveglianza e di idonee misure passive quali porte blindate ed inferriate alle finestre”, che metterebbe a rischio l’incolumità del personale, non garantendo l’adeguata “sicurezza degli operatori sanitari da potenziali episodi violenti da parte di utenti in stato di agitazione o malintenzionati”.

Guarascio si dice “sconcertato riguardo soprattutto la situazione vaccini visto” che – a suo dire “vengono fatti in questa struttura evidentemente fatiscente e non all’altezza, seppur – avanza - da quanto abbiamo appreso via social dall’assessore comunale Vincenzo Girimonte vi era stata una richiesta, del cComune stesso all’ASP, per la somministrazione dei vaccini presso la palestra comunale”.

Il referente di FdI fa sapere, onoltre, di appreso che “tale richiesta è stata cestinata in quanto l’ASP di Crotone ha preferito effettuare le inoculazioni presso la struttura di via Catoso a discapito dei poveri anziani che sono stati costretti a vaccinarsi in una struttura pericolante, in cui si è creato un pericoloso sovraffollamento in considerazione anche degli eventi pandemici che stanno imperversando nella nostra comunità”.

Per circolo di Fratelli d’Italia di Cotronei questo “un problema che tormenta l’intera comunità, dal singolo cittadino al personale che lavora in queste strutture, se per i primi la salute è un diritto – si legge in una nota - allora bisogna dare alla gente la sicurezza di poterlo esercitare, per i secondi invece bisogna riconoscere che non vi è la giusta garanzia in un ambiente di lavoro sicuro, come già denotato, sia per l'assenza di sistemi di sicurezza anti-intrusione idonei a garantire la sicurezza dei medici, sia per problemi strutturali”.

A tal proposito il Consigliere comunale Francesco Urso ha inviato ai dirigenti dell’ASP di Crotone una lettera di sensibilizzazione ad “intervenire con sollecitudine ad eliminare le inefficienze della predetta sede”, al fine di “scongiurare problematiche future, in considerazione delle condizioni in cui versa soprattutto l’accesso alla sede”.