La curva dei contagi non si ferma, in 24 ore 540 nuovi casi e 6 decessi

Ancora contagi in Calabria e ancora vicino al numero 600. In 24 ore i nuovi positivi sono stati 540 e i decessi sei. Non frena dunque la curva dei contagi che ieri ha fatto registrare 577 nuovi casi. (LEGGI)

Se il Cosentino registra un boom di casi (+245), le cose non vanno meglio nel reggino dove i nuovi contagi sono 133. A Catanzaro i positivi delle ultime 24 ore sono 93, a Crotone 61, a Vibo Valentia 8. Dati emersi dai 3.785 tamponi effettuati e processati.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 53.024 mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 916.

Sono 12.504 i casi totali di coronavirus gestiti a casa e quindi in isolamento domiciliare per un aumento di 111 casi, mentre i guariti salgono a quota 39.084 (+417). Tuttavia cresce la pressione sulle strutture sanitarie dal momento che nei reparti ordinari sono ricoverati in 476 (+5) e in terapia intensiva 44 (+1).

È la provincia di Cosenza a registrare più casi, ma anche più decessi (+4). Tuttavia i guariti in una sola giornata sono 217. Il reggino, invece, è il territorio che registra più ricoveri ordinari (+6) e più casi di Covid-19 da gestire in casa (+71), al contrario del Vibonese dove 44 persone sono uscite dall’isolamento.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dove da inizio pandemia si sono ammalati in 18.300, i nuovi positivi sono 133. Attualmente i casi attivi sono 1.871, di cui 110 ricoveri a Reggio Calabria 25 a Gioia Tauro (+6); 8 in terapia intensiva (-1); 1.728 in isolamento domiciliare (+71). I casi chiusi sono 16.429, di cui 16.170 guariti (+56); 259 deceduti (+1).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 245 ma da inizio pandemia il computo totale di casi confermati è pari a 17.088. Attualmente i casi attivi sono 6.711 di cui 107 ricoveri a Cosenza, 34 a Rossano, 19 ad Acri, 27 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (-3); 19 in terapia intensiva, 6.503 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 10.377, di cui 9.963 guariti (+217); 414 deceduti (+4).

Nel Catanzarese, dove i nuovi positivi sono 93, il totale si attesta a quota 7.873. attualmente i casi attivi sono 2.876, di cui 64 ricoveri a Catanzaro, 11 a Lamezia Terme, 27 al Mater Domini (+2); 15 in terapia intensiva; 2.759 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 4.997, di cui 4.887 guariti (+70); 110 deceduti (+1).

Nel Crotonese da inizio pandemia si sono ammalati in 4.785, ma i nuovi positivi sono 61. Attualmente i casi attivi sono 1.093 di cui 37 ricoveri in reparto; 1.056 in isolamento domiciliare (+39). I casi chiusi sono 3.692, di cui 3.632 guariti (+22); 60 deceduti.

Nel Vibonese i casi delle ultime 24 ore sono 8, ma da inizio pandemia le persone si sono ammalate di Covid-19 sono 4.602. Attualmente i casi attivi sono 406 di cui 15 ricoveri; 391 in isolamento domiciliare (-44). I casi chiusi sono 4.196, di cui 4.123 guariti (+52); 73 deceduti.

I pazienti affetti da Sars-CoV-2 provenienti da altra regione o stato sono 67 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

ITALIA. IN 24 ORE 16.185 NUOVI CASI E 469 DECESSI

Sono 16.168 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 469 i decessi per o con il coronavirus. Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 3.809.193, mentre il totale dei decessi è 115.557.

I guariti sono 3.178.976 (+20.251), mentre gli attuali positivi sono in tutto 514.660.

Calano i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapia intensive. Attualmente nei reparti Covi sono ricoverate26.369 persone (-583), mentre in terapia intensiva si trovano 3.490 pazienti (-36). Il saldo tra pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore è +216.

I tamponi effettuati e processati sono stati 334.766, ovvero 29.776 in più rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 13,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4 milioni.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È la Campania la regione che registra più contagi (+2.212), seguono la Lombardia (+2.153), Sicilia (+1.542), Puglia (+1.488), Piemonte (+1.439). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 772.038: +2.153 casi; Veneto 397.758: +1.081 casi; Campania 362.265: +2.212 casi; Emilia-Romagna 353.761: +859 casi; Piemonte 329.708: +1.439 casi; Lazio 305.169: +1.230 casi; Puglia 214.024: +1.488 casi; Toscana 212.025: +1.168 casi; Sicilia 190.523: +1.542 casi; Friuli-Venezia Giulia 102.088: +226 casi; Liguria 94.879: +410 casi; Marche 93.230: +415 casi; P. A. Bolzano 70.167: +53 casi; Abruzzo 68.527: +264 casi; Umbria 52.730: +137 casi; Sardegna 50.245: +502 casi; P. A. Trento 42.697: +133 casi; Basilicata 21.452: +211 casi; Molise 12.688: +45 casi; Valle d’Aosta 10.195: +60 casi.

(ultimo aggiornamento 18:07)