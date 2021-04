Statale 106, il sottosegretario Cancelleri: “Quattro corsie per tratto Mandatoriccio-Crotone”

Strada a due carreggiate, quattro corsie. È il futuro della statale 106 nel tratto Mandatoriccio-Crotone. L’ha annunciato detto il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, nel corso dell’incontro svolto a Corigliano-Rossano per presentare il progetto esecutivo del tratto della Statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano.

Il sottosegretario ha parlato di “dato importante” e di “passaggio che fino a gennaio 2021 nella storia di questa strada non c’era. Qualche settimana fa avevo interessato la direzione strade e autostrade del Ministero chiedendo di avere da Anas una indicazione chiara sul tratto Mandatoriccio-Crotone della Statale 106, chiedendo di prendere una decisione su quella tipologia di tracciato e dare mandato ad Anas di mettere in piedi un progetto per una strada di tipologia B per non creare disparità con il resto della strada ed avere una visione di sviluppo per una zona che ha un porto, un aeroporto, una vasta possibilità di sviluppo”.

Il sottosegretario ha poi spiegato “la 106 Jonica rappresenta per Anas il cantiere più grande della Calabria e questo conferma che per lo Stato adesso il Sud è una priorità, perché leva del rilancio di tutto il Paese, tutto ciò arricchito dall’impegno profuso in questi mesi per portare la 4 corsie fino a Catanzaro, passando per Crotone, insomma un enorme lavoro che finalmente da i suoi frutti.”

Ha quindi accennato al tratto Crotone-Simeri e ha sottolineato che “si procede con la realizzazione dello Studio per la Crotone-Catanzaro a quattro corsie e cercheremo di procedere velocemente. Ho dato mandato ad Anas di iniziare ad incontrare le amministrazioni comunali e provinciali per concordare il tracciato”.

Alla riunione ospitata nel palazzo comunale di Corigliano-Rossano, oltre al sindaco Flavio Stasi, erano presenti anche la sottosegretaria Dalila Nesci, l’assessora regionale Domenica Catalfamo, il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito. Al termine della conferenza il gruppo ha fatto un sopralluogo al terzo megalotto della SS 106

Nesci ha espresso “grande soddisfazione per lo stato dell’arte dei lavori del nuovo tracciato della strada statale 106 Jonica, la tratta Rossano-Sibari. Un risultato ottenuto grazie alla proficua sinergia tra tutti i livelli istituzionali, in primo luogo all’attività dei parlamentari del territorio che in questi anni hanno profuso grande impegno politico sulla questione della SS 106 e al binomio MIMS - Ministero del Sud e della Coesione territoriale, che ritengo strategico per accelerare la realizzazione dei più importanti interventi infrastrutturali al Sud”.