Corigliano-Rossano, due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti

Gli agenti di Polizia di Corigliano hanno arrestato un uomo di 33 anni e uno di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacienti.

Gli arresti sono scattati ieri in seguito a delle perquisizioni domiciliari. In particolare, nell'abitazione del trentatreenne sono stati scoperti, in una busta di plastica, 101 gr di marijuana, nonché altri 245 involucri di cellophane contenti 380 g della sostanza in una borsa e due bilancini di precisione.

In casa del quarantaseienne, invece, sono stati scovati 27 grammi di marijuana, 0,10 di eroina e due bilancini.