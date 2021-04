Catanzaro, il Questore incontra i poliziotti intervenuti in Viale Isonzo

Si sono distinti per il loro operato, ed il Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, ha voluto incontrarli personalmente. Si tratta degli agenti intervenuti lo scorso 27 marzo, a seguito dell’evasione di un minore da una comunità, e rintracciato poco dopo assieme alla sua famiglia lungo Viale Isonzo.

Un intervento non facile, siccome dopo una breve ricerca iniziale ne è nata una vera e propria colluttazione: la famiglia, che non voleva riconsegnare il minore, ha tentato in diversi modi di aggredire gli agenti, e lo stesso ragazzino si sarebbe posto violentamente contro gli agenti. Una vicenda che ha visto accorrere anche diversi soggetti del posto che, con fare minaccioso, hanno inveito contro gli agenti rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

Senza perdere la calma, nonostante le ferite riportate – considerate guaribili in un paio di settimane – gli agenti hanno portato a termine il loro compito, procedendo anche all’arresto della madre del ragazzo ed alla denuncia del resto della famiglia. Il Questore ha dunque voluto esprimere loro la sua gratitudine ed il suo apprezzamento, vista la valida gestione nonostante le criticità della situazione.