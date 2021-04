Covid. Il bollettino. Si riallineano i contagi: 577 nuovi positivi e quattro vittime

Dopo il consueto calo del lunedì (LEGGI), che riporta oramai da diversi mesi un minor numero di tamponi – e dunque un minor numero di casi – c’è l’oramai consueto “riallineamento” del martedì, con il numero dei contagi che torna a riallinearsi con la curva pandemia: sono 577 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, assieme a quattro decessi.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza, sottoposta ad una nuova esplosione di casi (+238), seguita da quelle di Reggio Calabria (+143), di Catanzaro (+92), di Crotone (+83) e di Vibo Valentia (+19). Effettuati 708.566 tamponi eseguiti su 663.250 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 16.846 (+238): casi attivi 6.685 (117 in reparto; 28 in reparto al presidio di Rossano, 18 a Cetraro e 27 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 19 in terapia intensiva, 6.476 in isolamento domiciliare); 10.156 i casi chiusi (9.746 guariti, 410 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 18.167 (+143) e così distribuiti: casi attivi 1.795 (107 in reparto; 22 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 1.657 in isolamento domiciliare); 16.372 i casi chiusi (16.114 guariti, 258 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 7.782 (+92) casi attivi sono 2.856 (100 in reparto; 15 in terapia intensiva; 2.741 in isolamento domiciliare); 4.926 i casi chiusi (4.817 guariti, 109 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 4.723 (+83), gli attivi sono 1.054 (37 in reparto; 1.017 in isolamento domiciliare); 3.670 i casi chiusi (3.610 guariti, 60 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono salgono a 4.594 (+19) e gli attivi sono 450 (15 ricoverati, 453 in isolamento domiciliare); 4.144 i casi chiusi (4.071 guariti, 73 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 61 casi attivi e 309 casi chiusi.