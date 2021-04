Pensionato scomparso ad Acri, avviate le ricerche

Si sarebbe dileguato nel nulla un sessantaquattrenne di Acri, che lo scorso 11 aprile dopo essere uscito di casa non ne ha fatto più ritorno. I familiari, ovviamente preoccupati per la scomparsa dell’uomo, hanno da subito allertato le forze dell’ordine, ma ad oggi non si è ancora riusciti a venire a capo della misteriosa scomparsa.

Mobilitata la Protezione Civile assieme ad un gruppo di volontari, la ricerca dell’uomo si è estesa anche oltre la località di Montagnola di Acri, giungendo fino a Cosenza, dove sarebbero arrivate delle segnalazioni.