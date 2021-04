Piani di zona Reggio, Terzo settore coinvolto nei tavoli tematici

Al via il percorso di progettazione partecipata per la stesura del “Piano di Zona 2020-2022”. L’amministrazione comunale di Reggio Calabria invita infatti i soggetti del Terzo Settore interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare ai tavoli tematici di concertazione, definiti per ogni area di intervento

A darne notizia è l'assessore comunale al Welfare, Demetrio Delfino, che aggiunge: "Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire, entro le ore 12 del prossimo 19 aprile, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

“E’ un grande esempio partecipativo – spiega Delfino – che sta a sottolineare l’importanza che rivestono, per l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, i Piani di Zona la cui realizzazione è fra le priorità individuate dal settore Politiche sociali. I Piani di zona – continua l’assessore – sono uno strumento fondamentale per la realizzazione di politiche mirate ad individuare ed intervenire per lo sviluppo di un sistema di rete dei servizi socio-sanitari sul territorio. Per questo motivo, la loro stesura ha necessariamente bisogno di un’ampia condivisione capace di coinvolgere quante più sensibilità e professionalità possibili in tavoli tematici indispensabili ad individuare e delineare priorità d’intervento ed obiettivi strategici”.